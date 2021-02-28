31'e yükseldi! 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucunda 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğurnu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, son olarak Irak ve Suriye'de varlık gösterdikleri belirlendi. Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 31'e yükseldi.