31 yıldır dinmeyen acı: İkiyaka katliamı

Karanlığın çökmesiyle köye gelen eli kanlı teröristler, evlere girerek uzun namlulu silahlarla bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların da aralarında bulunduğu köylüleri kurşuna dizdi. Teröristler o gece 28 sivili şehit etti, evlerini de ateşe verdi. Yaşadıkları acıyı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerinde hisseden İkiyakalılar, 31 yıldır terör örgütüne lanet ediyor. Saldırıda bacağından yaralanan köy sakinlerinden Besna Boz, o gece yaşadıklarını “Babamların evinden sesler gelince oraya gitmek istedim ama bulunduğum eve de ateş açtılar. Un çuvallarının arkasına saklandık. Gördükleri herkesi sıraya dizip öldürdüler. Evleri cenazelerle birlikte ateşe verdiler” sözleriyle anlattı. Katliamda ailesinden 15 kişinin şehit veren Halil Aykut, ise “Beşikteki bebeği, 70 yaşındaki annemi katlettiler. Evleri ateşe verdiler. 3 bine yakın koyunu götürdüler. Şehit edilenlerden 8’i çobandı. Allah lanet etsin” dedi.