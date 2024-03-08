  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İlk Müge Anlı başlatmıştı! Diyanet bu dövmeye ‘caizdir’ fetvası verdi

Tek suçları Müslüman olmak! Böyle olur CHP’li İBB’nin kadın hassasiyeti

Fatih Portakal'dan gündemi sarsan açıklama: Burcu Köksal talimatı ondan aldı

Buket Aydın'dan CHP'deki DEM Parti krizi hakkında ilk yorum: İmamoğlu ve Özel neredeyse ayağının altını yalayacak

'Küçük farkla AK Parti kaybetti üzülür müsünüz?' YRP'nin İstanbul adayı bakın ne cevap verdi

En düşük emekli maaşlarının kaç para olacağını açıkladı: Ankara'da bu rakam konuşuluyor

Muslera ifade vermek için adliyede! Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısına çıkacak

Çift kol nakli birden! Doktorlar bir ilki başardı

Somali anlaşması büyük kırılma olacak! Afrika ülkeleri peş peşe Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor

Vicdanları rahatlatan ceza! Taksici cinayetinde karar açıklandı
Siyaset 31 Mart’ta evine dönüyor! Akşener kendi biletini kesti
Siyaset

31 Mart’ta evine dönüyor! Akşener kendi biletini kesti

Yeniakit Publisher
2024-03-08 15:55:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart'ta kendi adaylarının seçilmemesi durumunda siyaseti bırakacağını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son olarak Maltepe'de Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinde bulundu. Caddedeki esnafı ziyaret ederek partisi için oy isteyen Akşener, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

Akşener, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'ne hür ve müstakil girmeye karar verdiklerini, çünkü ittifak sisteminin seçmene hiçbir faydası olmadığına kanaat getirdiklerini belirtti.

Kaybederse bırakacak

Meral Akşener, sandıktan bekledikleri sonucun çıkmaması durumunda siyaseti bırakacağını vurguladı.

"Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım." diyen Akşener, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz büyük bir risk aldık. Tek başımıza sizin karşınıza çıkıyoruz, beyefendilerin karşısına çıkıyoruz. İkna edebilirsek oy alacağız, ikna edemezsek oylarını alamayacağız. Ben bir de üstüne üstlük bugüne kadar hiçbir liderin yapmadığı bir şey yaptım. Var saydık, oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım. Daha bunun ötesi var mı? Kendimi koymuş durumdayım."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İP'li Akşener'den CHP'ye 'jest' cevabı: Midem bulanıyor!
İP'li Akşener'den CHP'ye 'jest' cevabı: Midem bulanıyor!

Siyaset

İP'li Akşener'den CHP'ye 'jest' cevabı: Midem bulanıyor!

Akşener'e 'ithal üye' tepkisi! İYİ Partili başkan ve 250 kişi istifa etti
Akşener'e 'ithal üye' tepkisi! İYİ Partili başkan ve 250 kişi istifa etti

Siyaset

Akşener'e 'ithal üye' tepkisi! İYİ Partili başkan ve 250 kişi istifa etti

Akşener niye delirdi? İmamoğlu ile gizli anlaşma?
Akşener niye delirdi? İmamoğlu ile gizli anlaşma?

Gündem

Akşener niye delirdi? İmamoğlu ile gizli anlaşma?

Meral'den Mansur'a ağır suçlama
Meral'den Mansur'a ağır suçlama

Gündem

Meral'den Mansur'a ağır suçlama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23