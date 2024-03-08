31 Mart’ta evine dönüyor! Akşener kendi biletini kesti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son olarak Maltepe'de Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinde bulundu. Caddedeki esnafı ziyaret ederek partisi için oy isteyen Akşener, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

Akşener, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'ne hür ve müstakil girmeye karar verdiklerini, çünkü ittifak sisteminin seçmene hiçbir faydası olmadığına kanaat getirdiklerini belirtti.

Kaybederse bırakacak

Meral Akşener, sandıktan bekledikleri sonucun çıkmaması durumunda siyaseti bırakacağını vurguladı.

"Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım." diyen Akşener, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz büyük bir risk aldık. Tek başımıza sizin karşınıza çıkıyoruz, beyefendilerin karşısına çıkıyoruz. İkna edebilirsek oy alacağız, ikna edemezsek oylarını alamayacağız. Ben bir de üstüne üstlük bugüne kadar hiçbir liderin yapmadığı bir şey yaptım. Var saydık, oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım. Daha bunun ötesi var mı? Kendimi koymuş durumdayım."

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