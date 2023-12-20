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Siyaset 31 Mart yolcusu Mason Soyer!
Siyaset

31 Mart yolcusu Mason Soyer!

Yeniakit Publisher
2023-12-20 10:04:00 -
31 Mart yolcusu Mason Soyer!

İzmir Alsancak Limanı’nın BAE’ye satılma gayreti içerisinde olduğunu söyleyen Tunç Soyer’in “Bu topraklar atalarımızın kanlarıyla sulanarak bize emanet edilmiştir. Bu yüzden İzmir Limanı’nın bulunduğu bölgeye ‘Al Sancak’ denir” sözlerine AK Partili İnan sert yanıt verdi: Soyer özel para basmayı ve al sancak yerine kendi bayrağını çıkarmayı düşünüyordu

İzmir Alsancak Limanı’nın BAE’ye satılma gayreti içerisinde olduğunu söyleyen Tunç Soyer’in “Bu topraklar atalarımızın kanlarıyla sulanarak bize emanet edilmiştir. Bu yüzden İzmir Limanı’nın bulunduğu bölgeye ‘Al Sancak’ denir” sözlerine AK Partili İnan sert yanıt verdi: Soyer özel para basmayı ve al sancak yerine kendi bayrağını çıkarmayı düşünüyordu

Tunç Soyer'in İzmir Alsancak Limanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılmasıyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan sert yanıt verdi. Sosyal medya hesabından İzmir Alsancak Limanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılma gayreti içerisinde olduğunu söyleyen Tunç Soyer, "Bu limanın satışı, herhangi bir gayrimenkul satışına benzemez. Yüzyıl önce kazandığımız kabotaj hakkının; yani limanlarımızdaki ulusal egemenliğin ortadan kaldırılarak, kapitülasyonların geri getirilmesi anlamına gelir" dedi.

'KENDİNE ÖZEL PARA'

Tunç Soyer'in "Bu topraklar atalarımızın kanlarıyla sulanarak bize emanet edilmiştir. Bu yüzden İzmir Limanı'nın bulunduğu bölgeye 'Al Sancak' denir" sözlerine Eyyüp Kadir İnan'dan "Kendine özel para basmayı ve 'Al Sancak' yerine kendi bayrağını çıkarmayı düşünen Tunç Soyer" yanıtı geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihi Un Fabrikası'nı ve SİT alanlarını İzmir'le alakasız kişilere peşkeş çektiğini ve 31 Mart'ta yolcu olduğunu belirten İnan, "İzmir'in en kadim yerlerine yabancı-antik Yunan'dan isimler koyan Tunç Soyer, Tarihi Un Fabrikası'nı, birçok SİT alanlarını İzmir ile alakasız kimselere peşkeş çeken Tunç Soyer, 31 Mart yolcusu Tunç Soyer, senin yurt dışında fon aradığın gün sayısı İzmir'de kaldığın gün sayısından bile fazla" diye konuştu.

'BU KONULAR SENİ AŞAR'

İzmir Alsancak Limanı'nın İzmirlilerin olduğuna dikkat çeken İnan, "İzmir'in tüm değerlerinin olduğu gibi İzmir Limanı'nın da en büyük güvencesi hükümetimiz ve İzmirli hemşerilerimizdir. Şehri en geri noktaya götürdün. İzmir'in bugününü ve geleceğini çaldın. Bu gibi konular senin çapını aşar" diyerek tepki verdi.
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