Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, internet ve sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerik paylaşımı ve fuhuş suçları şüphesine yönelik 31 ilde eş zamanlı "Ailem Güvende" operasyonu düzenlendi. Haklarında işlem yapılan 77 şüpheliden 73'ü yakalanarak gözaltına alındı; 4 şüphelinin ise farklı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

Soruşturmayı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri yürüttü. Çalışma, internet ve sosyal medya platformlarında müstehcen içeriklerin paylaşılıp yayılması ile kamuoyunda "swinger" olarak bilinen eş değiştirme yöntemiyle fuhuş ve müstehcenlik suçlarının işlendiği şüphesi üzerine başlatıldı.

Derinleştirilerek sürdürülen soruşturmada şüpheliler hakkında müstehcenlik, fuhşa teşvik, fuhşa aracılık, fuhşa zorlama ve fuhuş için yer temin etme suçlamaları yönünden inceleme yapıldı. Ankara merkezli yürütülen çalışmada kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyona 31 ilde aynı anda çıkıldı.

Suça konu hesaplara erişim engeli süreci sürüyor

Suça konu internet siteleri ile sosyal medya hesaplarındaki içeriklerin yayından kaldırılması ve bu adreslere erişimin engellenmesi için teknik ve hukuki süreçlerin devam ettiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, aile yapısını hedef alan ve toplumsal değerlere zarar veren suç niteliğindeki faaliyetlere yönelik soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü bildirildi.