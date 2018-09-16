305 kiloluk orkinosla tüm zamanların rekorunu kırdılar

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 'Büyük Balığın Peşinde' sloganı ile Türkiye'nin usta balıkçılarını bir araya getiren 'Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası' başladı. Çeşme Belediyesi'nin desteğiyle bir marinanın ev sahipliğindeki turnuvada, 'Fidato' isimli tekne ekibi, büyük mücadele sonunda yakaladıkları 305 kiloluk orkinos ile rekor kırdı.



Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası kapsamında, dün saat 07.30'da denize açılan tekneler saat 15.30'a kadar Alaçatı açıklarında, Yunanistan ve Türkiye karasularına 6'şar mil mesafedeki uluslararası sularda oltalarını suya bırakıp en büyük ve en fazla balığı yakalamak için yarıştı. Toplam 47 teknenin katıldığı ve turnuvanın ana sponsoru olan şirketin (Columbia PFG ve Gözalan Grup) Yönetici Ortağı Kerem Gözalan'ın da yarıştığı turnuva, Cem Boyner, Gökhan Çarmıklı, Turgut Konukoğlu, Eyyüp Necimoğlu ve Erkut Soyak Bülent Akgerman gibi Türkiye'nin önde gelen iş adamlarını ağırladı.



Türkiye'yi windsurf dalında olimpiyatlarda temsil etmiş sporcular İknur ve Ertuğrul İçingir önderliğinde 'Büyük Balığın Peşinde' sloganı ile Türkiye'nin en iyi balıkçılarını bir araya getiren 'Columbia PFG Alaçatı Big Fish' bu yıl da 'yakala-bırak-yaşat' teması ile ön plana çıktı.



Turnuvanın ilk gün yarışlarında beş tekne balıkla döndü. Fidato teknesi ekibinden 24 yaşındaki Mert Bigalı'nın oltasına saat 15.20'de takılan 305 kiloluk mavi yüzgeçli orkinos, tam 3 saat 40 dakikada tekneye çekilebildi. Old Sailors teknesi ekibi 75 kilo 550 gram, Team Mega teknesi ekibi 56 kilo 500 gram, Barbarossa teknesi ekibi de 51 kilo 600 gram ve Prana teknesi ekibi 46 kilo 950 gram aynı türde orkinos ile karaya dönen diğer tekneler oldu. 'Yakala bırak yaşat' kategorisinde ise Barbarossa teknesi ekibi iki orkinos yakalayıp, denize geri bırakmalarından dolayı derece aldı. Denize geri bırakılan 150 ve 155 santimetre boyundaki iki adet orkinosu 'Barbarossa' isimli tekne ekibinden AK Parti İzmir İl eski Başkanı Bülent Delican yakaladı.



YÜZ KİLONUN ÜZERİNDE İKİ BALIK DENİZE GERİ SALINDI



Turnuvaya 3 yıldır katıldıklarını, ancak yarışların bu yıl daha keyifli ve başarılı olduğunu belirten AK Parti İzmir İl eski Başkanı Bülent Delican, "Murat Kırca arkadaşımızın yakaladığı bir tane balıkla döndük. Bu balık çatladığı için aldık, genelde almıyoruz. İnsan balığı denize bıraktığı zaman daha mutlu oluyor. Çünkü benim çocuklarımın, torunlarımın da bu balıkları tutmasını istiyorum. Bu yüzden bu 'yakala-bırak-yaşat'a çok önem veriyoruz. Onun içindir ki benim yakaladığım ve her biri 100 kilo üzerindeki iki balığı denize geri bıraktık. Gerçekten de başarılı ve güzel bir gündü. Yarın da devam edecek. O yüzden bu organizasyonu yapan Ertuğrul ve İlknur İçingir çiftine çok teşekkür ediyoruz. Hep beraber güzel bir Alaçatı gününde hem arkadaşlarımızla hem dostlarımızla harika bir gün geçirdik" dedi.



Turnuva heyecanının yanı sıra özel etkinlikler, atölyeler, çocuklar için mini turnuva ve balıkçılıkla ilgili markaları bir araya getiren 'Offshore Fishing Expo' da sportif balıkçılık tutkunlarını buluşturdu.