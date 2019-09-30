30.09.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...30 Eylül 2019 Pazartesi 06:59
VAHYİN DİLİNDEN
يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları, yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir."
(Nur Suresi, âyet:24) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Mazlumun bedduasından çekinin, çünkü onunla Allah arasında bir perde yoktur.” (Buhari)
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