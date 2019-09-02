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300 yıldır ayakta, nasıl yapıldığına akıl sır ermiyor

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan 300 yıllık ahşap yapı, yapım şekli ile dikkat çekiyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:38
300 yıldır ayakta, nasıl yapıldığına akıl sır ermiyor

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan 300 yıllık ahşap yapı, yapım şekli ile dikkat çekiyor.


Doğanşar ilçesi Karkın köyü Karacahayrat mezrasında bulunan ve yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen samanlık, yapım şekli ile bir hayli ilgi çekiyor. 70 metrekare genişliğinde ve 4 metre yüksekliğindeki yapıyı ilginç kılan ise bugünkü teknoloji ile bile yapılması bir hayli zor olan binanın 3 asır önceki imkanlarla yapılabilmiş olması. Tek bir çivi bile kullanılmadan inşa edilen yapının duvarlarını 10 metre uzunluğunda yarım metre çapındaki kütükler oluşturuyor. Tonlarca ağırlıktaki kütükler, birleştirici herhangi bir malzeme kullanılmadan üst üste istiflenerek oluşturulmuş. Sadece bir baba ve kızı tarafından yapıldığı düşünülen binada kullanılan devasa kütüklerin ne şekilde taşındığı ve ne şekilde istiflendiği ise tam olarak bilinmiyor.



Kültür varlıkları listesine alınsın


Konuyla ilgili açıklama yapan tarihçi, araştırmacı-yazar Fikri Karaman, binanın bugünkü imkanlarla bile yapılmasının bir hayli güç olduğunu belirterek 3 asır önce sadece iki kişinin binayı inşa edebilmesinin şaşkınlık verici olduğunu söyledi. Karaman ayrıca bir tek çivi bile kullanılmadan inşa edilen yapının günümüzde halen ayakta kalmasının dikkat çektiğini sözlerine ekledi. Karaman binanın kültür varlıkları arasına alınması gerektiğine de dikkat çekti.



Nasıl yapıldığı tam olarak bilinmiyor


Yaklaşık 3 asırlık binayı günümüzde halen samanlık olarak kullanan Mehmet Akpınar, binanın bir baba ve kızı tarafından yapıldığının rivayet edildiğini belirtip, binanın üst üste dizilen kütüklerle meydana geldiğini ve nasıl bir teknikle kütüklerin taşınarak istiflendiğinin bilinmediğini söyledi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:38
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