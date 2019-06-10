300 milyar dolarlık Kanada fırsatı

Akit Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr tarafından Türkiye ile Kanada arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) mutabakat zaptının imzalanması inşaat sektörünün temsilcilerini umutlandırdı.

Geçtiğimiz günlerde Kanada’da inşaat sektörü yatırımcılarını da bünyesinde barındıran Kuzey Amerika Uluslararası İşçi Sendikası’ndan (LIUNA) bir heyetin İstanbul Ticaret Odası’nda temaslarda bulunması iki ülke arasında yapılabilecek işbirliğinin de umutlarını arttırdı. Önceki gün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr tarafından Türkiye ile Kanada arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) mutabakat zaptının imzalanması da bu sürecin hızlanmasında rol oynayacak.

Ülkesine davet etti

LIUNA Uluslararası Başkan Yardımcısı Joseph S. Mancinelli’nin başkanlığını yaptığı heyetin İTO Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Köç ve inşaat sektöründen meclis üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda Mancinelli’nin, “Nedenini bilmiyoruz ama bugüne kadar Kanada’ya çok fazla Türk inşaat şirketi gelmedi. Ancak Kanada’ya gelmeden kâr oranının ne kadar yüksek olduğunu öğrenme şansınız olamaz” sözlerini dikkatle dinleyen sektör temsilcileri böyle bir pazara girebilecek potansiyellerinin olduğu mesajını verdi.

Mancinelli’nin Kanada’nın inşaat sektöründe fırsatlar sunan bir ülke olduğunun altını çizmesi ve ülkede 300 milyar dolarlık bir bütçeyi altyapı yatırım projelerine ayrıldığını dile getirmesi sonrası verdiği “LIUNA olarak, buradaki inşaat firmalarını Kanada’ya davet ediyoruz. Türk şirketlerine, oradaki faaliyetlerini yürütebilecek bir mecra açmayı istiyoruz’’ mesaj anında karşılık buldu.

Türkiye tecrübe sahibi

Yakup Köç, Türk müteahhitlerinin Afrika, Avrasya ve Ortadoğu ülkelerinde gerçekleştirdikleri başarılı projelerle rekabet güçlerini de artırmaya devam ettiklerini söyledi. Köç, Kanada için de benzer bir gayretin ortaya konulabileceği mesajını verdi.