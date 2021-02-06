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Dünya 300 milletvekilinden askeri cunta yönetimine ret!
Dünya

300 milletvekilinden askeri cunta yönetimine ret!

Myanmar'da yaklaşık 300 milletvekili, darbeyle yönetime el koyan askeri cunta yönetimini reddeden ortak bildiri yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 21:44:00 -
300 milletvekilinden askeri cunta yönetimine ret!

Myanmar'da yaklaşık 300 milletvekili, darbeyle yönetime el koyan askeri cunta yönetimini reddeden ortak bildiri yayımladı.

Dün yaklaşık 300 milletvekili, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yayınladıkları videoyla halkın tek ve gerçek temsilcilerinin kendileri olduğunu belirtti.

Darbe yönetimini kabul etmediklerini vurgulayan milletvekilleri, seçmenleri adına demokrasi mücadelesine devam edeceklerini söyledi.

Bu arada, Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından darbe karşıtı protestolar devam ediyor.

Askeri cunta, protestoların düzenlenmesini önlemek amacıyla mobil internet erişimini askıya almış, sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ve Instagram'a erişim kısıtlaması getirmişti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösteriler düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

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