300 koyununa tek tek ay yıldız çizdi

Bilecik’te küçükbaş hayvan yetiştiren bir vatandaş, vatan aşkını koyunlarına yansıttı. Tüm küçükbaş hayvanlarına kırmızı boyayla ay yıldız çizdi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bağlı Gümüşdere köyünde küçükbaş hayvancılığı yapan Mesut Kök, vatan aşkını koyunlarına yansıttı. Kök, hiç üşenmeden hazırladığı şablon ile 300 koyunun üzerine tek tek kırmızı sprey boya ile ay yıldız çizdi.

"Vatan ve bayrak sevgisini koyunlarıma yansıttım"

Vatan ve bayrak sevgisini koyunlarıma yansıttığını İHA muhabirine anlatan Mesut Kök, "İşimizi severek yapıyoruz. Sadece tek işimiz hayvancılık değil, ilçede esnaflıkta yapıyorum. Vatan bayrak sevgisini de bir nebze olsun yansıtmak için hayvanlarımızın göğüs ve sırtlarına ay yıldız işledim. Sonrada sosyal medya üzerinden video paylaşınca çok olumlu tepkiler aldım" dedi.