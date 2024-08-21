  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 300 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu
Dünya

300 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-21 02:48:00 -
300 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), yaklaşık 300 kişiyi taşıyan bir tekne alabora oldu.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin batısındaki Lukenie Nehri'nde bir tekne alabora oldu.

Yaklaşık 300 kişiyi taşıyan tekne batarken teknede bulunan çok sayıda kişinin boğularak can vermesinden endişe ediliyor.

Yetkililer, kayıp ya da ölü sayısının tespitinin zor olduğunu ve kaza sonrası çok az sayıda kişinin kurtarılabildiğini açıkladı.

KDC'de haziranda bir teknenin batması sonucu 21'i çocuk en az 86 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23