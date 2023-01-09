300 bin hurda araç, savunma sanayisine katkı sunacak

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Haberin yayınlanmasının ardından pek çok yayın organı konuyu gündeme taşıdı. Haberimiz büyük ses getirdi. Rasim Uluç, konuya ilişkin çok önemli başka bir detayı daha akit ile paylaştı. Uluç, otoparklarda yatan araçların 300 bin kadarının hurdaya çıkmış vaziyette olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Stratejik hurda

“Türkiye her yıl hurda ithalatına milyarlarca dolar ödemektedir. Yed-i emin otoparklarında yatan 300 bin hurda araçtan 300 bin ton hurda çıkacaktır. Ancak bu hurda araçların taban sacı çok stratejik bir mamuldür. Taban sacları, araçların seyir esnasında taş, kaya, sert zemine sürtmesi halinde motora ve diğer alt aksamlara zarar gelmemesi için sertleştirilmiş çelikten yapılmaktadır. Bu da savunma sanayimiz için son derece stratejik bir ürün olduğu anlamına gelir. Biz dernek yönetimi olarak kurumlarla görüşmelerimizde, taban sacından toplarda ve tanklarda top namlusu yapımı için aranan bir alaşımdan yapılmış olduğunu öğrendik. Eğer bu 300 bin hurda araç yasal düzenlemeler yapılıp hurda olarak Makine Kimya Endüstrisi’ne (MKE) aktarılırsa, bu alanda büyük bir ihtiyaç karşılanmış olur.”

30 bin ton sert çelik çıkıyor

Araçların taban saclarının ortalama 100 kilogram ağırlığında olduğunu ifade edin Uluç, şöyle devam etti: “300 bin hurda araçtan 30 bin ton sert çelik çıkacaktır. Bunun ekonomik değeri ise ortalama 600-700 milyon lirayı buluyor. Böyle bir kaynağın ekonomimize kazandırılması, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir iki bakanlık arasında yazışma ile mümkün olacaktır. Bizler yed-i emin otopark sahipleri olarak gerek yasal zeminin sağlanması gerekse satış aşamasında devletimize her türlü katkıyı sunmaya hazırız.

TASİŞ’ten süratle satılabilir

“Otoparklardaki hacizli araçlardan satılabilir durumdakilerin, Bakanlıklar arasında yapılacak bir yazışma ile 1 yıl içinde satılamayan araçların, Ticaret Bakanlığı’nın TASİŞ sisteminden satılması, 20 yaş üstü araçların ise üzerindeki tüm takdiyatların kaldırılarak kilo bazında Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna satılması halinde milli ve yerli ekonomiye önemli kaynak sağlanacaktır.”