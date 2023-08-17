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Otomotiv 30 yıl önce aldığı arabasını, ilk günkü gibi özenle kullanıyor
Otomotiv

30 yıl önce aldığı arabasını, ilk günkü gibi özenle kullanıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-17 17:30:00 -
30 yıl önce aldığı arabasını, ilk günkü gibi özenle kullanıyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan emekli öğretmen İsmail Kumbuzoğlu (71), 30 yıl önce aldığı sıfır otomobilini ilk günkü gibi koruyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan emekli öğretmen İsmail Kumbuzoğlu (71), 30 yıl önce aldığı sıfır otomobilini ilk günkü gibi koruyor.

Öğretmenliğe Trabzon'da 1975 yılında başladıktan 11 yıl sonra Sakarya'ya gelen Kumbuzoğlu, araba alma hayalini gerçekleştirmek için eşinin fotoğrafçı dükkanı açtığını anlattı.

Kumbuzoğlu, eşiyle çalıştığı dükkandan elde ettiği gelirle 1993'te Tofaş marka Şahin model otomobili 17 bin Alman markı karşılığına denk gelen o dönemin parasıyla 85 milyon liraya sıfır olarak aldığını söyledi.

Zor şartlarda aldığı aracının bakımını da özenle yaptığını anlatan Kumbuzoğlu, "Zor şartlar altında aldığımın bilincinde olarak gözüm gibi bakmaya başladım arabaya. Arabanın bu kadar canlı, güzel, diri ve orijinalliğini ilk günkü gibi korumasının bazı sebepleri var." dedi.

Otomobilini, güneş ışığı ve sabah çiğden korumak için garajda sakladığını belirten Kumbuzoğlu, yıkamada kimyasal ve fırça kullanmadığını, kısa mesafede sürmediğini ifade etti.
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Kumbuzoğlu, yaklaşık 170 bin kilometre mesafe katettiği otomobilinin kendisini hiç yolda bırakmadığını ifade etti.

Arabasını satmayı düşünmediğini dile de getiren Kumbuzoğlu, "O dönemlerde buna yerli Mercedes diyorlardı ben de renginden dolayı 'Nar çiçeğim' diyorum. Her gün 1-2 kişi arabanın satılık olup olmadığını soruyor. Her seferinde satılık olmadığını söylüyorum. Bende manevi bir değeri var. 30 senedir beraberiz, ailemizden bir fert olarak görüyoruz. Nar çiçeği ismini verdik, hanemizden bir birey olarak görüyoruz. Buna vefasızlık yapamam çünkü 30 senedir bir kere olsun yolda bırakmamıştır. Ben bunu satarsam bana kızar belki." diye konuştu.

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