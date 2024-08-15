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Yerel 30 yıl hapis cezası vardı! O kadın yakalandı
Yerel

30 yıl hapis cezası vardı! O kadın yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-08-15 15:52:00 -
30 yıl hapis cezası vardı! O kadın yakalandı

Samsun’da hırsızlık suçundan 30 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası bulunan 24 yaşındaki kadın, polisin takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, birden fazla bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 30 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası bulunan Binnaz Y. , Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Binnaz Y , adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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