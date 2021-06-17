Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor. Kovid-19'la mücadele kapsamında bugüne kadar milyonlarca vatandaş aşı oldu. Pazartesi günü 40 yaş üstü vatandaşların aşılama süreci başladı ve gözler 40 yaş altı aşılamanın başlayacağı tarihe çevrildi. 30 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

30 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

30 yaş üstü vatandaşların hangi tarihte aşılanacağı henüz açıklanmadı. Haziran ayının sonlarına doğru 30 yaş için takvimin belirlenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

35 yaş üstü aşılamanın da kısa süre içerisinde tamamlanması ve 1-2 haftalık süreç içerisinde aşılamanın 30 yaşa kadar inmesi bekleniyor. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yerini alacak.