30 Temmuz hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?
30 Temmuz hava durumu haberin detayında yer alıyor. Hava durumunu merak eden, yağış veya güneşli havaları araştıranlar için detayları derledik. Peki ama bugün hava nasıl olacak? Yağış olacak mı? Hava kaç derece olacak? İşte detaylar...
Rize, Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Rize, Artvin, Trabzon ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.