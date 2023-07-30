30 Temmuz 2021: Hoca/İslam Davetçisi Nimetullah Yurt'un vefatı

Kamuoyunda “Nimetullah Hoca” ismiyle bilinen Nimetullah Halil İbrahim Yurt, 1931 yılında Amasya’nın Taşova ilçesinde İbrahim ve Hatun Yurt çiftinin iki çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Yurt, genç yaşında babasıyla alimlerin ve ariflerin sohbetlerine katılırken, kız kardeşi Fatma Yurt da bir kursta Kur’an-ı Kerim hocalığı görevine başladı. 1955 yılında Sultanahmet Camii’nde müezzinlik yapan, İslam alimi ve tasavvufçu Mehmet Öğütçü (Gönenli Mehmet Efendi) ile Seyyid Şefik Arvasi’ye imam vekilliği görevlerinde bulunan Nimetullah Hoca, Diyanet İşleri’nden emekli olduktan sonra babasının yanına Mekke’ye yerleşti.







Burada 33 sene kalan ve Nur Dağı yakınlarındaki Seyitler Mahallesinin camisinde hocalık yapan Nimetullah hoca, daha sonra davetle Japonya’ya giderek Japonya İslam Merkezi’nin baş imamlığını yaptı. 20 seneyi aşkın süre kaldığı Japonya’da yüzlerce cami ve mescit açan Nimetullah hoca, farklı inanç gruplarından binlerce kişinin Müslüman olmasına vesile olduğu için “Japonya mücahidi” olarak anılmaya başlandı. 1981 yılında Çin’de 20 bin Kur’an-ı Kerim dağıtan Nimetullah Hoca, İslam’ı tebliğe adadığı ömrü boyunca 50’den fazla ülkeyi ziyaret etti. 6 dil bilen Nimetullah Hoca, dünyanın farklı noktalarında yüzlerce camiyi hizmete açtı.







Nimetullah Halil İbrahim Yurt, Avrupa ve Japonya’daki irşat faaliyetleriyle binlerce kişinin İslam’la şereflenmesine vesile oldu. Hastalığı yeniden nükseden Nimetullah Hoca, Çengelköy Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kalp yetmezliği sebebiyle 90 yaşında hayatını kaybeden Nimetullah Hoca, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.