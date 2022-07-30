30 Temmuz 2008: Anayasa Mahkemesi’nin AK Parti’ye Hazine yardımını kesme cezası vermesi

“Laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği” iddiasıyla AK Parti’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de aralarında bulunduğu 71 kişinin siyasetten yasaklanması istendi.





Derin tezgahın bir başka parçası Anayasa Mahkemesi idi: Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Osman Paksüt, AK Parti’ye açılan kapatma davasından 10 gün önce Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ’la görüşmüştü. Bu gizli görüşme basına sızdığında önce inkâr edilir, sonra da Kuzey Irak operasyonuyla ilgili bir tebrik ziyareti olduğu açıklanarak geçiştirilir. Wikileaks raporlarında Amerikalı diplomatlar tuhaf buldukları bu buluşmayı “Türkiye’nin popüler tartışma konusu ‘derin devlet’in istisnai göstergelerinden biri” diye not alırlar. “Askeriye, yargı ve bürokrasinin unsurları dâhil Türkiye’nin seçilmemiş elitleri arasındaki gizli ittifakların delili ortaya çıktı. Şimdi ise bir Anayasa Mahkemesi Hâkimi ile yakında Genelkurmay Başkanı olacak kişi arasındaki görüşme, derin devletin sadece bir efsane olmadığının işaretiydi.(Aksiyon,2011)





30 Temmuz 2008 günü Anayasa Mahkemesi AK Parti’nin kapatılma talebini reddederken kamuoyuna yapılan açıklamada, partinin temelli kapatılmaması, fakat hazine yardımının kesilmesi kararına varıldığı açıklandı. Mahkemenin 6 üyesi Parti’nin kapatılması, 5 üye kapatılmaması yönünde oy kullanmışken, hazine yardımının kesilmesi hakkındaki oylamada 11 üyenin 10'u hazine yardımının kesilmesi yönünde oy kullanmıştı.





30 Temmuz 1629: Napoli'de (İtalya) deprem: 10.000 kişi öldü.









30 Temmuz 1973: Üniversiteye giriş sınavı, sorular satıldığı için iptal edildi.



31 Temmuz 1973: 6 Temmuz'da yapılan Üniversitelerarası Giriş Sınavları, soruların matbaa aşamasında çalındığının savcılık soruşturmasında tespiti üzerine iptal edildi. Cumhuriyet'in haberi önce yalanlanmış, soruşturma açıldıktan sonra da 7 kişinin tutuklandığı açıklanmıştı.



