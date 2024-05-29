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Gündem 30 milyon Instagram kullanıcısı İsrail soykırımına karşı ayakta!
Gündem

30 milyon Instagram kullanıcısı İsrail soykırımına karşı ayakta!

Yeniakit Publisher
2024-05-29 13:26:00 -
30 milyon Instagram kullanıcısı İsrail soykırımına karşı ayakta!

Dünya genelinde 30 milyonu aşkın Instagram kullanıcısı, katil İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kamplarına düzenlediği saldırılara tepkisini, yapay zeka tarafından üretilen görseli paylaşarak ortaya koydu.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının kararına rağmen Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kamplarına düzenlediği saldırılara tepkiler sürüyor.

Dünya genelinde 30 milyonu aşkın Instagram kullanıcısı, yapay zeka tarafından üretilen "All Eyes on Rafah-Tüm Gözler Refah'ta" yazılı görseli paylaşarak tepkisini ortaya koydu.

Instagram, Gazze'deki katliamı gözler önüne seren içeriklere yönelik sansür uygulamakla suçlanırken, platformun sözcüsü şiddet içeren bazı içeriklerin silindiğini kabul etmişti.

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Yorumlar

Ankaralı Yusuf

Sosyal paylaşım siteleri siyonistlerin kontrolünde ve onlar da siyonistlere piyonluk yapıyorlar. Bu gün itibariyle instagram hesabımı kapattım. Darısı diğer duyarlı Müslümanlara ve gençlere.
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