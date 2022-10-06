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Gündem 30 milyar TL'lik borsa vurgunu! 5 kişi tutuklandı
Gündem

30 milyar TL'lik borsa vurgunu! 5 kişi tutuklandı

İstanbul borsasındaki 30 milyar liralık vurgunla ilgili olarak başlatılan soruşturma sonucu alın 8 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında ünlü işadamları da var.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 17:22:00 -
30 milyar TL'lik borsa vurgunu! 5 kişi tutuklandı

İstanbul borsasında, banka hisselerinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla göz altına alınan aralarında Tatil Sepeti şirketinin sahibi olan Kaan Karayal’ın da bulunduğu sekiz kişiden beşi tutuklandı.Dolandırıcılar Halkbank başta olmak üzere bazı bankaların hisselerinde işlem yapmışlardı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Mehmet Akdere, Necip Kaan Karayal, Hakan Gençoğlu, Ahmet Can Teoman ve Barış Aşçıoğlu, sorgularının ardından Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki "piyasa dolandırıcılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede tutuklananların Borsa İstanbul Anonim Şirketi Banka Endeksini oluşturan bankacılık sektörü paylarında ve bu paylara ait vadeli işlem piyasalarında hesaplarından gerçekleştirdikleri işlem hacimlerinin oldukça yüksek olduğu vurgulandı.

İddianamede pay fiyatlarının belirlenmesinde etkin hareketlerde bulunulduğu, eş zamanlı olarak ilgili bankacılık sektörü payları vadeli işlem piyasasında uzun pozisyon alındığı belirtildi. Banka paylarında yükseliş olacağı beklentisi ve algısının oluşturulduğu kaydedilen iddianamede, pay piyasasında paralel yapılan alımlarla payların spot piyasa değerlerinin suni bir biçimde artırıldığı, yatırımcılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisinin verildiği, bu yolla her iki piyasanın birbirini etkileyerek fiyatların yükseltilmesine yol açıldığı ifade edildi.

Üç aylık dönemde BIST Banka Endeksi paylarında ve bu payların dayanak varlık olduğu vadeli işlem sözleşmelerinde, grup hesaplarından gerçekleştirilen işlem hacimlerinin yaklaşık 30 milyar lira olduğu, fiyat yükseltici ve kendinden kendine karşılıklı işlemler yaparak oluşan pay piyasasının yapay haline getirildiği tespit edilmişti.

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