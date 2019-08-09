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30 metrelik minarenin yıkılma anı kamerada

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.

09 Ağustos 2019 Cuma 18:45
30 metrelik minarenin yıkılma anı kamerada

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören yaklaşık 80 yıllık bir cami ve minaresi yüksek risk oluşturduğu için iş makineleriyle yıkıldı.


Bozkurt ilçesinde meydana gelen Çardak ve çevre ilçelerinde etkilendiği depremde çok sayıda yapı zarara gördü. Depremde ağır hasar alan yapılardan biriside Tutuluca Camii oldu. Yaklaşık 80 yıllık bir geçmişe sahip olan camide ciddi oranda hasar meydana gelerek kullanılmaz hale geldi.


Deprem bölgesini ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin ardından ağır hasarlı olarak tespit edilen Tutluca Camii’nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum incelemelerinde ardından beraberindeki yetkililere talimat vererek yüksek risk taşıdığı için cami ve minaresinin yıkılmasını söyledi. Bunun üzerine harekete gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri ile Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler bölgeye gelerek yıkım çalışması başlattı. İş makineleri önce caminin istinat duvarlarını yıkarak yıkıma başladı. Ardından iş makineleri yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonrası yaklaşık 30 metre yüksekliğinde minareyi caminin üstüne yıktı. Yıkım esnasında büyük bir gürültü ve toz oluştu. Ekipler bir taraftan da yıkım yapılan yere su sıkarak toz kalkmasının önüne geçmeye çalıştı.


Cami ve minaresi yaklaşık 2 saat sonrasında yıkıldı. Caminin molozları ise hafriyat kamyonlarına yüklenerek bölgeden kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:45
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