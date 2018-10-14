30 metrelik falezlerin ucundan olta salladı, kameralara takıldı
Antalya'da meşhur Konyaaltı'nda balık tutmak için 30 metre yükseklikteki falezlerin kıyısına kadar gelen balıkçı amatör kameralara takıldı14 Ekim 2018 Pazar 18:27
Konyaaltı'nda yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden balık avlayan amatör balıkçı yürekleri ağızlara getirdi. Falezin uç noktasına kadar ilerleyen amatör balıkçı, tehlikeye aldırmadan oltasını sallamaya devam etti. Çevredeki turist ve vatandaşlar da balıkçının bu anlarını telaşlı gözlerle izledi.
Metrelerce yükseklikten olta salladı
Amatör balıkçının balık tuttuğu falezlerin hemen denizle birleşen kesimindeki kayalıklar da tehlikenin ne denli büyük olduğunu gösterdi.
Aynı bölgede başka amatör balıkçıların ise yüksek olmayan daha güvenli bir bölgede balık tutmaya çalıştıkları gözlenirken, metrelerce yükseklikten oltasını denize sallamaya devam eden amatör balıkçının o anları da kameralara yansıdı.
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