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Yaşam 30 metrelik falezlerde ölüm oyunu
Yaşam

30 metrelik falezlerde ölüm oyunu

Yeniakit Publisher
2023-08-14 22:14:00 -

Antalya'da gençler 30 metrelik falezlerde adeta ölümle dans etti.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 30 metrelik falezlerden tehlikeye aldırmadan denize atlayan gençler, yürekleri ağızlara getirdi.

Turizm şehri Antalya'da, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili vatandaşların ve tatilcilerin akınına uğruyor. Günün her saati dolu olan sahil, adrenalin seven gençlerin de uğrak noktası oluyor. Bazı gençler falezlerin altındaki küçük kaya üzerinden denize atlarken, bazıları ise macera uğruna falezlerin uç noktasına geldi. Bir süre falezlerin uç noktasında konuşan ve birbirlerine cesaret veren gençlerden ikisi kendini ayaklarının üzerinde denize bıraktı. Tehlikeli ve sert bir şekilde suya düşen gençler, daha sonra yüzerek kıyıya çıktı. İki genç atlamak için gelse de arkadaşlarının tavsiyesiyle vazgeçti.

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