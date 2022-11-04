30 metrelik çukura düşen adamı itfaiye ekipleri kurtardı
Adana’nın Karaisalı ilçesinde 30 metrelik çukura düşen Hüseyin Kaplan’ı itfaiye ekipleri kurtarıp, hastaneye kaldırdı.
Adana’nın Karaisalı ilçesinin Kızıldağ Yaylası’nda yürürken bir anda dengesini kaybeden Hüseyin Kaplan (50), 30 metrelik çukura düştü. İhbar üzerine gelen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri çukura düşen Hüseyin Kaplan’ı çıkartma çalışmalarına başladı.
Ekiplerin 1 saatlik uğraşı sonucu Kaplan çukurdan çıkartıldı
DHA’nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik uğraşı sonucunda Kaplan 30 metrelik çukurdan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ambulanstaki ilk müdahalesi sonrasında Kaplan, hastaneye sevk edildi.