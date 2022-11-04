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Yaşam 30 metrelik çukura düşen adamı itfaiye ekipleri kurtardı
Yaşam

30 metrelik çukura düşen adamı itfaiye ekipleri kurtardı

Adana’nın Karaisalı ilçesinde 30 metrelik çukura düşen Hüseyin Kaplan’ı itfaiye ekipleri kurtarıp, hastaneye kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 15:06:00 -
30 metrelik çukura düşen adamı itfaiye ekipleri kurtardı

Adana’nın Karaisalı ilçesinin Kızıldağ Yaylası’nda yürürken bir anda dengesini kaybeden Hüseyin Kaplan (50), 30 metrelik çukura düştü. İhbar üzerine gelen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri çukura düşen Hüseyin Kaplan’ı çıkartma çalışmalarına başladı.

Ekiplerin 1 saatlik uğraşı sonucu Kaplan çukurdan çıkartıldı

DHA’nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik uğraşı sonucunda Kaplan 30 metrelik çukurdan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ambulanstaki ilk müdahalesi sonrasında Kaplan, hastaneye sevk edildi.

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