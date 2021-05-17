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30 kişi hastanelik olmuştu... Sebebi ortaya çıktı

Bolu’nun Yenicepınar köyünde yaşayan 30 kişinin su deposundaki klorlama cihazının çalışmaması sebebiyle organik kirlenmeden zehirlendiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 14:07:00 -
30 kişi hastanelik olmuştu... Sebebi ortaya çıktı

Olay, geçtiğimiz hafta Bolu merkeze bağlı Yenicepınar köyünde meydana geldi. Vatandaşlar köyün içme suyundan kötü kokuların geldiğini fark etti. Suyu kullanmaya devam eden köylülerden 30 kişi kusma ve ateş problemiyle hastaneye gitti. Hastanede tetkikleri yapılan vatandaşlar tedavilerinin ardından evlerine gönderildi.

Köyde yaşayan başka kişilerin de aynı sorunla hastaneye gitmesi üzerine içme suyundan şüphelenen vatandaşlar durumu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine köye gelen ekipler köyün içme suyunun sağlandığı depolardan numune alarak test için Halk Sağlığı Laboratuvarı’na götürdü.

Test sonucu çıktı

Yenicepınar köyünün içme suyunun sağlandığı 2 depodan alınan numuneler üzerine yapılan incelemeler tamamlandı. İnceleme sonucunda su depolarında bulunan klorlama cihazlarının çalışmaması sebebiyle suda organik kirlenme ortaya çıktığı tespit edildi. Ekipler, depolarda şok klorlama yaparak suyun temizlenmesini sağladı.

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