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Dünya 30 kişi bırakıp 35 Filistinliyi hapsettiler! İsrail’den esir takası aldatması
Dünya

30 kişi bırakıp 35 Filistinliyi hapsettiler! İsrail’den esir takası aldatması

Yeniakit Publisher
2023-11-30 13:41:00 -
30 kişi bırakıp 35 Filistinliyi hapsettiler! İsrail’den esir takası aldatması

Siyonistler dün takas kapsamında 30 Filistinli esiri daha bırakırken, zindanlardan boşalan yerleri fazlasıyla doldurdu. İsrail askerleri Batı Yaka ve Doğu Kudüs’te baskınlarla 35 Filistinliyi gözaltına alıp, takas aldatması oynadığını gözler önüne serdi.

TAHSİN HAN

Terörist İsrail’in ne hukuk, ne anlaşma dinlemediği ve şeytanlıklarla Filistinlilere zulmetmeye devam ettiği bir defa daha kanıtlandı...

İşgalci İsrail’in ahlaksızlıkta sınır tanımadığı, anlaşma ve insanlığı nasıl ayaklar altına aldığı şu son esir takasında bile gözler önüne serildi...

Barbar siyonistler, işgal altındaki Batı Yaka ve Doğu Kudüs’te gece yaptıkları baskınlarla 35 Filistinliyi daha gözaltına alırken, 7 Ekim’den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 3 bin 325’e yükseldi. Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Yaka ve Doğu Kudüs’te gece ve sabah saatlerinde baskınlar düzenlendiği belirtildi. İsrail güçlerinin, bu baskınlarda 35 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin 7 Ekim’den bu yana Batı Yaka ve Doğu Kudüs’te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 325’e çıktığı kaydedildi.
Gazze’ye yönelik soykırım saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Batı Yaka ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltıları artıran siyonistler, Hamas’a yapılan 4+2 günlük geçici ateşkes ve insani arada bile bir an durmadı. Son 6 günde toplam 325 Filistinliyi gözaltına alan siyonistler, bir manada esir takası anlaşmasının kendileri açısından bir aldatma olduğunu gözler önüne serdi.
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210 kişi bıraktı 325 kişiyi hapsetti

Hamas’la yapılan anlaşma gereği 70 İsrailli esirin eve dönüşünü sağlayan siyonistler bunun karşılığında 30’u dün gece olmak üzere toplam 210 Filistinli esiri yıllardır tuttukları zindanlardan bıraktı. Ancak barbar İsrail’in bu anlaşmayı bir kamuflaj olarak kullanıp, Yahudileri kullanırken, bıraktığından çok daha fazla Filistinliyi hapishanelere doldurması, siyonist şeytanlığı olarak dikkat çekti. Son 6 günde 210 Filistinli bırakan İsrail, toplamda 325 Filistinli zindanlara doldurup dünyanın gözleri önünde zulme devam etti.

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