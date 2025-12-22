30 Kasım 2025! Bakanlık Hazine alacakları 33,6 milyar lira oldu diyerek açıkladı...
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin son olarak verileri paylaştı. En çok paya sahip olan mahalli idareler oluşturdu diyerek açıkladı.
buna göre, hazine alacak stoku 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 33,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Alacak stoku içerisinde en yüksek pay 11 milyar TL ile mahalli idareler oluşturdu.
2025 Kasım ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 9,7 milyar lirası tahsil edildi.
