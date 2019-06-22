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30 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama!

İzmir merkezli olarak 30 ilde yürütülen terör örgütü FETÖ ile ilgili soruşturmalarda, adliyeye sevk edilen 9'u muvazzaf asker 13 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı,

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:58
30 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında 13 tutuklama!

İzmir merkezli 30 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 59 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ve 18 Haziran'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 9'u muvazzaf asker 13 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol kararı alındı. Yakalama kararı çıkarılan zanlılardan ihraç edilen 3 astsubayın firari olduğu, bir üsteğmen ile 2 astsubayın ise yurt dışı görevinde olduğu öğrenildi.

İzmir merkezli 30 ilde, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızdıkları, "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen FETÖ mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında, aktif görevdeki bir albay, bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 37 astsubay, 4 uzman çavuş ile TSK'den ilişiği kesilen 17 kişi olmak üzere 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

 

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 15:58
  1. İzmir
  2. FETÖ soruşturması
  3. FETÖ'nün TSK yapılanması
  4. gözaltı
  5. tutuklama
  6. Terörle Mücadele

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