  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
PKK şimdide onları kaçırmaya başladı
Kamyonet, dere yatağına devrildi
Dışişlerinden açıklama: Türkiye, Afrika Boynuzu bölgesindeki...
Malatya’da deprem
Gündem 30 dönümlük alan kül oldu
Gündem

30 dönümlük alan kül oldu

Darıca'da bulunan bir çimento fabrikasının atık sahasında yaklaşık 30 dönümlük alan alevlere teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 06:59:00 - 2021-05-08 07:00:37
30 dönümlük alan kül oldu

Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi Aslan Çimento Fabrikası’nın atık sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın atık sahasında yaklaşık 30 dönümlük bir arazide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

Atıkların iç taraflarında yangının devam etmesi üzerine bölgeye iş makinası da getirildi. Ekipler, yangını yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Daha sonra ekipler, atıkların yeniden yanmaması için bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen kimse olmazken, atık sahasında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal patlak verdi! O kanala kayyım atandı
Medya

Skandal patlak verdi! O kanala kayyım atandı

Aylardır çalışanlarına maaş ödemeyen ve ücretsiz izne yollayan Can Tanrıyar'ın sahibi olduğu Uçankuş Tv'ye kayyım atandı.
AK Parti'nin CHP videosu neden kaldırıldı? Hamza Dağ açıkladı
Gündem

AK Parti'nin CHP videosu neden kaldırıldı? Hamza Dağ açıkladı

AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan ve CHP'nin eleştirildiği 'Yalan üretim merkezi' başlıklı animasyon filminin kaldırılmasına i..
FETÖ'de 'Ermeni' isyanı!
Gündem

FETÖ'de 'Ermeni' isyanı! "Gerçekler mi değişti, yoksa biz mi?"

ABD'nin sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanımasının ardından FETÖ'den de Biden ağzıyla bir açıklama geldi. Açıklamaya FETÖ mensupları isyan etti ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay