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Gündem

30 büyükşehir ve Zonguldak için sokağa çıkma yasağı başladı

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.

2020-04-18 00:29:00 -
30 büyükşehir ve Zonguldak için sokağa çıkma yasağı başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı 24.00 itibari ile başladı.

Geçen hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağının, bu hafta sonu da devam edeceğini bildirmişti.

Sokağa çıkma yasağı, 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sürecek.

Erdoğan, salgınla mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağının ilerleyen dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürülmesi kararı alındığını açıklamıştı.

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Yorumlar

Güney Doğulu

Sözcü diye bir sözde bir yayın organı var. Provakotör mü? Hem de dik alası? Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil halkı kışkırtıyor. Gazetelerinizi devletin Valisinden ve de devletten isteyin diye asice, halkın sağlığıyla oynayarak telefonların kitlenmesine neden olacaklar. Lütfen savcılarımız bu halkı ve devleti tuzak kuranlardan hesap sorun. Bir genelge ile de gazete v.b. şeylerin devlet görevlilerini alakadar etmediğini yarın öğleye kadar her yerden bildirilsin. Bu iki bozguncuyu 48 saat sorguda tutmalı, dertleri neymiş anlatsınlar, ellerine de halkı kışkırtıcı sözcü karalamasını verin... Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil Türkiye halkı sizden nefret ediyor.
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kehanet

neden diğer iller dahil değil???
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