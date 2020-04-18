30 büyükşehir ve Zonguldak için sokağa çıkma yasağı başladı
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı 24.00 itibari ile başladı.
Geçen hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağının, bu hafta sonu da devam edeceğini bildirmişti.
Sokağa çıkma yasağı, 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sürecek.
Erdoğan, salgınla mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağının ilerleyen dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürülmesi kararı alındığını açıklamıştı.