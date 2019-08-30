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30 Ağustos’ta köylerini Türk bayraklarıyla donattılar

Yozgat’ın Kuşçu köyünde vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda köylerini Türk bayraklarıyla donattılar.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:04
30 Ağustos’ta köylerini Türk bayraklarıyla donattılar

Yozgat’ın Kuşçu köyünde vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda köylerini Türk bayraklarıyla donattılar.


Yozgat’ın 80 haneli Kuşçu köyünde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü dolayısıyla köy halkı evlerini, bahçelerini, sokakları ve camileri Türk bayraklarıyla donattı. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar, köylerinin her tarafına Türk bayrakları asarak farkındalık oluşturmak istedi. Köy sakinlerinden Mehmet İnci, “30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kuşçu köyü halkı olarak evlerimize, sokaklarımıza farkındalık oluşturmak için Türk bayrakları astık. Köydeki vatandaşlarla birlikte bu bayrak asma uygulamasını gerçekleştirdik. Bu vesileyle de Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” dedi.


Bu yıl farkındalık oluşturmak için köylerine Türk bayrağı astıklarını anlatan İbrahim Özel ise, “30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle köy halkı olarak bu sene bütün evlerimizi, sokaklarımızı şanlı Türk bayraklarımızla donattık. Tüm köy halkı evlerine bayrağımızı astı. Bu sene köye gelen herkesi Türk bayrağımızla karşılıyoruz, çıkışlarında da bayrağımızla uğurluyoruz. Bu sene böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu uygulamayı herkesin yapması gerekir. Bütün vatandaşlar köylerini bayraklarıyla donatsın, çok güzel olur. Bu vesileyle de tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:04
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