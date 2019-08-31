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30 Ağustos Zafer Bayramının resepsiyonu verildi

30 Ağustos Zafer Bayramının 97.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:35
30 Ağustos Zafer Bayramının resepsiyonu verildi

30 Ağustos Zafer Bayramının 97. Yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in ev sahipliğinde verilen resepsiyonda il protokolü ile Adıyamanlılar bir araya geldi.


Vali Aykut Pekmez’in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.


TPAO Sosyal Tesislerinde verilen ve Adıyaman’da her kesimin katılımı ile düzenlenen resepsiyonda Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez bütün konuklarını kapıda karşıladı. Bütün masaları tek tek gezen Vali Pekmez ve eşi, konukları ile yakından ilgilenerek, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.


Vali Aykut Pekmez, 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonuna davet edilen şehit çocuklarını kucağına alarak yakın ilgi gösterdi. Program sonunda Vali Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez ve şehit çocuklarıyla birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. Yıl dönümü için hazırlanan özel pastayı keserek davetlilere ikram etti.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:35
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