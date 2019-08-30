30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

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