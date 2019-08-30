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30 Ağustos Zafer Bayramı Sakarya’da coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü Sakarya’da gerçekleştirilen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:44
30 Ağustos Zafer Bayramı Sakarya’da coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü Sakarya’da gerçekleştirilen törenlerle kutlandı.


30 Ağustos Zafer Bayramı programıSakarya Valiliği önündeki Atatürk anıtına çelenk sunma başladı. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Garnizon Komutan vekili Albay Salih Üstündağ’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program sonrasında Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir makamında tebrikleri kabul etti. Kurum, kuruluş ve STK temsilcileri bir araya gelen Vali Nayir, daha sonra Atatürk Bulvarı’nda gerçekleşen törene katıldı. Atatürk Bulvarı’nda gerçekleşen programa başta Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir olmak üzere, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, milletvekilleri, gaziler, kurum ve kuruşların müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada okunan şiirler ve konuşmaların ardından kurum ve kuruşlara ait araçlar kortej eşliğinde alandan geçerek protokolü selamladı. Selamlama sonrasında program sona erdi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:44
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