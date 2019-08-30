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30 Ağustos Zafer Bayramı, Mersin’de coşkuyla kutlandı

MERSİN (İHA) – Mersin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:48
30 Ağustos Zafer Bayramı, Mersin’de coşkuyla kutlandı

MERSİN (İHA) – Mersin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun, Kültür Merkezi’nde tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, şiirler, halk oyunları gösterileri ve resmi geçitle devam etti.


30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıl dönümü dolayısıyla sabah saat 09.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Vali Ali İhsan Su’nun tören kıtasını selamlamasıyla başlayan törene, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin milletvekilleri, askerler, gaziler, öğrenciler, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.


Törende, Vali Su, Tuğamiral Kireçtepe ve Başkan Seçer’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmalarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı’ndaki Kültür Merkezi’ne geçen Vali Su, Tuğamiral Kireçtepe ve Başkan Seçer ile birlikte Şeref Salonu’nda tebrikleri kabul etti.


Kutlamalar, tebriklerin kabulünün ardından Cumhuriyet Meydanında devam etti. Törende, Su, Kireçtepe ve Seçer, askeri cipe binerek törene katılanların ve halkın bayramını kutladılar. Bir öğrencinin şiir okumasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı’nda görevli Deniz Piyade Binbaşı Fatih Ahmet Demirel yaptı. Binbaşı Demirel, “Yüce Türk ulusunun bağımsızlık ve ulusal onuru uğruna neleri başarabileceğinin mükemmel ve anlamlı örneği olan, Türk tarihine 97 yıl önce altın harflerle yazılan büyük taarruzu büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu zafer, tarihin her döneminde hür yaşamış yüce Türk ulusunun Ulu Önderin etrafından kenetlendiği, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde ’ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesinin zaferidir. Milletimize esareti reva görenlere karşı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan hürriyet mücadelesi zincirinin en önemli halkası 30 Ağustos zaferiyle tamamlanmıştır. Bu zaferle yüce Türk Milleti, kayıtsız ve şartsız olarak egemenliğini ellerine almış, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmış, Dumlupınar’da akıttıkları kanla bu semalara yükselen şehit ruhları, Türkiye Cumhuriyeti’nin ebedi muhafızları olarak yerlerini almışlardır. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları olarak 97’nci yıl dönümünü kutladığımız bu büyük zaferi oluşturan büyük Türk milletinin ve ordusunun mensubu olmanın onur ve gururu içinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türk ulusu ve onun ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı Kuvvetleri, 30 Ağustos Zaferini, başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarını hiçbir zaman unutmayacak, kendisine emanet edilen bu eseri korumak ve daha yükseklere taşımak için var gücüyle çalışacaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.


Konuşmanın ardından bir öğrencinin şiir okuması ve Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin gösterileriyle devam eden tören, resmi geçitle sona erdi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:48
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