30 Ağustos Zafer Bayramı Malatya’da coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yılı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü, Malatya’da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Sabah erken saatlerde Kanal boyunda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan törene, Malatya Valisi Aydın Baruş, 2.Ordu idari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Vali Aydın Baruş, Anıt şeref defterine günün anlam ve önemimi belirten bir yazı yazdı. Vali Baruş, "Bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan tutkusuna tarihin şahitlik ettiği büyük Türk Milleti; aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ortaya koyduğu cansiperane mücadeleler neticesinde miras bıraktığı kutsal vatan toprakları üzerindeki en değerli kazanımının milli birlik ve beraberliği olduğunun bilincindedir" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Baruş, "Kutlu vatanımızın ve aziz milletimizin üzerinde karanlık hesapları olan herkes bilmelidir ki; ortak bir varoluşun ve birlikte yaşama kararlılığının ifadesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası, muasır medeniyet yolunda emin ve kararlı adımlarla yürüyen Devletimizin yükselişi yolunda, bedeli ne olursa olsun hiçbir engel tanımayacağız. Al Bayrağımızın gölgesinde, kıyamete kadar hür ve bağımsız olarak, maşası terör örgütleri olan bütün şer odaklarıyla mücadeleden kesinlikle vazgeçmeyeceği” diye konuştu.

Anıt önündeki törenin ardından valilik makamında, Vali Ali Bakan askeri ve mülki erkanın bayram tebriklerini kabul etti.

Tören programı kapsamında son olarak ise İnönü Caddesi Abdullah Gül Parkı önündeki resmi geçiş törenine geçildi. Buradaki kutlama programı Vali Aydın Baruş, 2.Ordu idari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın askeri araç ile halkı selamlaması ile başladı.

Geçit töreni öncesinde okunan istiklal marşı sonrasında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türk Silahlı Kuvvetleri İstikam Binbaşı Mehmet Ulu Orman, "Osmanlı imparatorluğunun birinci dünya savaşından yenik çıkmasını fırsat bilen güçler, Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığına göz dikmiş, Türk vatanını parçalayarak topraklarını işgal etmeyi hedeflemişlerdi. Ancak; tarih boyunca onuruyla yaşamış Türk milletinin "ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım." mısralarında destanlaşan bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini hesaba katmamışlardı.

19 Mayıs 1919’da, ulu önder Atatürk’ün Samsun’a çıkışı le başlayan milli mücadele, Türk milletinin varını yoğunu ortaya koyarak, ordusuna verdiği destekle devam etmiş, Amasya, Erzurum ve Sivas’ta yapılan kongrelerle tüm millet kenetlenerek tek vücut olmuştur.

Mustafa Kemal’in "hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh tüm vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz " emri doğrultusunda yapılan Sakarya meydan muharebesi ile düşmanın taarruz gücü kırılmıştır. Asıl milletimiz, 7’den 70’e, ordusu İle tek vücut olmuş ve vatanı düşman İşgalinden ebediyen kurtarmak için cepheye koşmuştur toplumun tüm kesimleri ile dl, din, ırk, mezhep ve inanç farkı gözetmeksizin bir araya gelmiş, bu kutsal mücadelede yan yana omuz omuza yer almıştır” diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişimine de değinen Orman, "15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişimi bize şunu bir kez daha göstermiştir ki; Türk silahlı küvetlerinin içerisine sızmış hainler le vatanımız üzerinde çirkin emelleri olan unsurlar, içeride ve dışarıda şer ittifakı oluşturmuşlar milli birlik ve beraberliğimize kast etmişlerdir. Bu tuzağı bozan Türk milleti ve onun emrindeki Türk silahlı kuvvetleri yaşanan darbe girişimine rağmen Fırat kalkanı ve Zeytin dalı harekatını başarı ile icra etmiş, teröristlere büyük kayıplar verdirmiştir. Teröristle mücadele harekatına kararlılıkla devam eden TSK bölgesindeki gelişmelere ve tehditlere süratle cevap verecek azım ve iradedir” şeklinde konuştu.

Kutlama programı, tören geçişinin ardından sona erdi. Törene; Vali Aydın Baruş, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu,2.Ordu idari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim AfgünBüyükşehir Belediye Başkanı SelahattinGürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Dr. Aysun Bay Karabulut, Baro Başkanı Enver Han, askeri ve mülki erkan katıldı.