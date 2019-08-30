30 Ağustos Zafer Bayramı
Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi30 Ağustos 2019 Cuma 10:21
İSTANBUL (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.
Tören kapsamında, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Törene, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edildi.
Törende, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.
Törenin ardından siyasi partiler de anıta çelenklerini sundu.
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