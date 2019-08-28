Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dr. Yıldırım, “Büyük Taarruz’un 97. yıldönümünde birlik, beraberlik ve bağımsızlığımız en büyük gücümüzdür” dedi.

“Kurtuluş Savaşının en zor günleri Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve düşmana karşı kendini siper etmekten çekinmeyen aziz vatan evlatlarımızın gösterdiği cesaret ve kararlılıkla büyük bir zaferle taçlandırılmıştır” diyen Dr. Yıldırım, “İstiklal Marşımızın büyük şairi Mehmet Akif’in de belirttiği gibi, ‘Allah milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’. Bağımsızlığımızın en büyük simgelerinden olan şanlı bayrağımız sonsuza dek vatan toprağımızda dalgalanmaya devam etsin. 30 Ağustos Zafer Bayramımız nedeniyle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha büyük bir minnet ve rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz” diye konuştu.