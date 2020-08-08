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Spor

30 Ağustos Federasyon Golf Kupası İstanbul'da düzenlenecek

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı dolayısıyla "Federasyon Golf Kupası" İstanbul'da düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:08:00 -
30 Ağustos Federasyon Golf Kupası İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Golf Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamada, 30 Ağustos Federasyon Kupası'nın, 29-30 Ağustos tarihlerinde Marmara Golf Sahası’nda gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, 29 Ağustos Cumartesi günü 18 yaş ve altı, 30 Ağustos Pazar günü ise 19 Yaş ve üstü sporcuların katılacağı yarışlarda, "gross skor" birincilerine kupa verileceği ve en iyi "gross skoru" yapan oyuncunun adının ise TGF Federasyon Kupası üzerine yazılacağı belirtildi.

Katılımcı sayısının 84 kişiyle sınırlandırıldığı organizasyona başvurular, 17 Ağustos Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

 

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