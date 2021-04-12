  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık 30-35 yaş ne zaman aşı olacak? 30 yaş üstüne ne zaman aşı sırası gelecek?
Sağlık

30-35 yaş ne zaman aşı olacak? 30 yaş üstüne ne zaman aşı sırası gelecek?

30 yaş üstü aşı olabiliyor mu? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşı olması gerekiyor. Bu sebeple vatandaşlar ne zaman aşı sırasının kendilerine geleceğini merak ediyor. Peki, 30 yaş üstü ne zamana aşı olur? Kim ne zaman aşı olur?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 22:19:00 -
30-35 yaş ne zaman aşı olacak? 30 yaş üstüne ne zaman aşı sırası gelecek?

Ülkemizde kronik hastalıkları olanlar, 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşleri korona aşı randevusu alabiliyor. Aşı sırası bekleyenler ise sistemin kendileri için ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, kim ne zaman aşı olur?

30-35 yaş ne zaman aşı olacak? 30 yaş üstüne ne zaman aşı sırası gelecek?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı 12 Nisan Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, aşı tedariki konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Koca, "Sinovac aşısında bugüne kadar gelen miktar 26 milyonu geçti. Önümüzdeki haftalarda daha önemli sayıda aşının gelebileceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

BioNTech aşısı için yapılan görüşmeler hakkında konuşan Bakan Koca, "Haziran için 30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin dediler, bunu daha da artıralım diye görüşüyoruz" dedi.

Sputnik aşısı hakkında ise Bakan Koca, "Ara sonucu olumlu görünüyor. İletişimimiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Son bir haftada üç kez Sağlık Bakanıyla görüştüm" diye konuştu.

40 yaş üstü aşılama süreci içince Koca, “En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. 

Tam kapanma olacak mı son dakika | Ramazanda tam kapanma oluyor mu?
Tam kapanma olacak mı son dakika | Ramazanda tam kapanma oluyor mu?

Gündem

Tam kapanma olacak mı son dakika | Ramazanda tam kapanma oluyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu hayranlarına kötü haber
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu hayranlarına kötü haber

TRT1'de ekranlara gelen dönem dizisi Uyanış Büyük Selçuklu için sezon finali kararı çıktı.
Yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi ve işsizlik verilerine odaklandı
Ekonomi

Yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi ve işsizlik verilerine odaklandı

Küresel piyasalar, yoğun haber ve veri gündeminin olduğu haftaya negatif bir başlangıç yaparken, yurt içinde bugün ödemeler dengesi ve işsiz..
Donbas nerede? Donbas bölgesi neresi? Rusya Donbass'a neden saldırıyor?
Dünya

Donbas nerede? Donbas bölgesi neresi? Rusya Donbass'a neden saldırıyor?

Ukrayna'da Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetmesi sonrası..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay