Ülkemizde kronik hastalıkları olanlar, 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşleri korona aşı randevusu alabiliyor. Aşı sırası bekleyenler ise sistemin kendileri için ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, kim ne zaman aşı olur?

30-35 yaş ne zaman aşı olacak? 30 yaş üstüne ne zaman aşı sırası gelecek?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı 12 Nisan Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, aşı tedariki konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Koca, "Sinovac aşısında bugüne kadar gelen miktar 26 milyonu geçti. Önümüzdeki haftalarda daha önemli sayıda aşının gelebileceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

BioNTech aşısı için yapılan görüşmeler hakkında konuşan Bakan Koca, "Haziran için 30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin dediler, bunu daha da artıralım diye görüşüyoruz" dedi.

Sputnik aşısı hakkında ise Bakan Koca, "Ara sonucu olumlu görünüyor. İletişimimiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Son bir haftada üç kez Sağlık Bakanıyla görüştüm" diye konuştu.

40 yaş üstü aşılama süreci içince Koca, “En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.