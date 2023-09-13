3. Yılını dolduran 'Akp’nin Papatyaları' davası yarın görülecek

AK Parti Genel Merkez, 80 il teşkilatı ve KADEM tarafından gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak’a karşı Yeni Akit gazetesinde yayınlanan “AKP’nin Papatyaları” başlıklı yazısı üzerine yapılan şikayet üzerine, Küçük Çekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesinde (Dosya No: 2020/622) açılan ceza davasına yarın 9.30’da devam edilecek.

27 Temmuz 2020 tarihinde Yeni Akit gazetesinde yayınlanan dava konusu yazısında Dilipak, şu ifadeleri kullanmıştı: “ANAP’ı o ‘Papatyalar’, o ‘Lale Devri çocukları’ bitirdi. AK Partiyi de, bu Erguvani AKP’nin ‘Papatyaları’(!?) bitirecek bu gidişle. AK Parti içindeki AKP’liler konuşuyor, AK Partililer susuyor. AKP’liler terfi etti zenginleşti, itibar sahibi oldular. Kaymağı onlar yiyor, parayı onlar veriyor. Camiye, okula, yurda parayı veren de onlar. Eee, parayı veren düdüğü çalıyor. Kem alat ile kemalat olmuyor. Haram para ile hayır olmayacağı gibi.” “AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum ‘Yeşil Sermaye’ de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim ‘Yeşil sermaye’ davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi?” ifadeleri suç olduğu iddia ediliyor.

Dilipak ve avukatları yarınki duruşmada, suç duyurusunun hazırlanması ve örgütlenmesi ile ilgili kapsamlı bir savunma yapacaklar. Bu arada, müşteki il kadın kolları başkanlarının 3 yıl’dan bu güne, il kadın kolları başkanlarının %50’den fazlasının ölüm, istifa, görevden alma, görev değişikliği sebebi ile değiştiği, müşteki olmayan bir il başkanının iddianamede müşteki olarak yer aldığı ve bir il başkanının da şikayetini geri çektiği öğrenildi. Müşteki AK Parti Kadın kolları Genel Başkanı da, dava açılması sürecinde aktif rol üstlenen Partinin Genel sekreteri de değişti.

Bilindiği gibi, aynı konuda İstanbul’da ceza davası açılırken, Ankara’da AK Parti Genel Başkanlığı tarafından hukuk davası açılmıştı. Hukuk davasında mahkeme tazminata hükmetmiş, ancak İstinafda dava usulden bozulmuştu. Ceza davasının karara bağlanmasının ardından Hukuk davası yeniden görüşülecek.

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