  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 3 yıldır her yerde aranıyordu! FETÖ’cü emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı
Gündem

3 yıldır her yerde aranıyordu! FETÖ’cü emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı

FETÖ’den 3 yıldır aranan firari zanlı eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Ata Mahallesi'ne düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:57:00 -
3 yıldır her yerde aranıyordu! FETÖ’cü emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı

Üzerinde başka birine ait nüfus cüzdanı çıkan Sezer, terör örgütüne sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullanılan ‘A5’ kategorisinde yer alıyordu. Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde ‘usulsüz dinleme’ler nedeniyle de ceza alan Sezer’in, örgüt üyelerine mal varlıklarını nasıl kaçıracaklarına dair yönlendirme yaptığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgeyi karıştıracak gelişme! 30 yıllık anlaşma sona erdi
Dünya

Bölgeyi karıştıracak gelişme! 30 yıllık anlaşma sona erdi

Batı Sahra'daki Polisario Cephesi, Fas ile 1991 yılında imzalanan ateşkesin iptal edildiğini duyurdu.
Herşey çok güzel olacak: İstanbul Metrosu'ndan skandal görüntüler
Gündem

Herşey çok güzel olacak: İstanbul Metrosu'ndan skandal görüntüler

İstanbul metrosunda ulaşımın henüz açıklanmayan bir sebeple bir saatten uzun süre aksaması, insan kalabalıklarına yol açarak koronavirüse da..
ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu
Dünya

ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bir grup Demokrat senatör, seçilmiş Başkan Joe Biden'dan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan s..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay