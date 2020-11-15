3 yıldır her yerde aranıyordu! FETÖ’cü emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı
FETÖ’den 3 yıldır aranan firari zanlı eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Ata Mahallesi'ne düzenlenen operasyonla yakalandı.
Üzerinde başka birine ait nüfus cüzdanı çıkan Sezer, terör örgütüne sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullanılan ‘A5’ kategorisinde yer alıyordu. Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde ‘usulsüz dinleme’ler nedeniyle de ceza alan Sezer’in, örgüt üyelerine mal varlıklarını nasıl kaçıracaklarına dair yönlendirme yaptığı öğrenildi.