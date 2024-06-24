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Ekonomi 3 yıldır beklenen an geldi! Piyasaların gözü kulağı 28 Haziran'da
Ekonomi

3 yıldır beklenen an geldi! Piyasaların gözü kulağı 28 Haziran'da

Yeniakit Publisher
2024-06-24 16:39:00 -
3 yıldır beklenen an geldi! Piyasaların gözü kulağı 28 Haziran'da

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF'ın listesi 28 Haziran günü güncellenecek.

Türkiye'nin, mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden gri listeden çıkıp çıkmayacağına ilişkin karar FATF'ın yayınlayacağı listeyle belli olacak.

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı. Türkiye, ilerleyen süreçte "40 standardın 39'u ile uyum sağladı".

Beklenti gri listeden çıkacağımız yönünde!

FATF'tan bir heyet geçen ay, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine ilgili uygulamalarını yerinde değerlendirme için ülkeyi ziyaret etmişti. Ekonomi yönetimi Türkiye'nin gri listeden çıkmasını bekliyor.

Kaynak: NTV

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