7 milyonu aşkın asgari ücretliyi yakından ilgilendiren zam oranı 17 Aralık Perşembe günü açıklandı. Asgari ücrete yüzde elli zam yapıldı ve maaş 4250 liraya yükseldi. 1425 liralık artışla birlikte pek çok kalemde de artış yaşandı. Peki, kıdem tazminatı ne kadar oldu?

3 yıl çalışan işten çıkarken ne kadar kıdem tazminat alır?

Kıdem tazminatının 2021'de tavanı 8 bin 651,62 liraya olarak ödeniyordu. 2022 yılına ait asgari ücrete bağlı olarak bu kalemde de artış yaşandı ve 12 bin 976 liraya yükseldi. Buna göre 2022 yılı itibariyle bir çalışan işten çıkarıldığı takdirde maksimum 12 bin 976 liraya varan yıllık kıdem tazminatı alabilecek.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alınıyor. Aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ücretleri kapsayan giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıp, çalışılan yıl ile çarpılarak kıdem tazminatı toplamına ulaşılıyor. Her bir yıl için aylık brüt ücret üzerinden tazminat hesaplanıp, çalışana ödeniyor. Kıdem tazminatında sadece binde 7.59'luk damga vergisi kesiliyor.

Kıdem tazminatı nedir neden var?

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesine göre belirli bir süre bir iş yerinde çalıştıktan sonra işine son verilen veya emeklilik dolayısıyla işinden ayrılan işçiye, çalıştığı yıl kadar ödenen para kıdem tazminatıdır. 4857 sayılı İş Kanunu ile şartları belirlenen kıdem tazminatı, çalışanlara maddi güvence sağlarken işverenlere de çalışan sirkülasyonunun önüne geçme imkânı tanımaktadır.

Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir.