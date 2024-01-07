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Dünya 3 yaşındaki kız çocuğunu öldüren katil İsrail'den skandal savunma!
Dünya

3 yaşındaki kız çocuğunu öldüren katil İsrail'den skandal savunma!

Yeniakit Publisher
2024-01-07 21:35:00 - 2024-01-07 21:39:53
3 yaşındaki kız çocuğunu öldüren katil İsrail'den skandal savunma!

Gazze'de sivillere bomba yağdıran İsrail, Kudüs'te de tacizlerini devam ettiriyor. Siyonist askerleri, 3 yaşındaki kız çocuğunu vurarak öldürdü.

Katil İsrail polisi, Filistinli bir kız çocuğunu öldürdü. İsrail polisi, Kudüs Valiliğine bağlı Biddu kasabasındaki kontrol noktasına bir aracın çarptığını belirterek, araçta bulunan 1’i kadın olmak üzere 2 kişinin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Polis, araçla düzenlenen saldırıda bir İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığını ifade etti.

'Yanlışlıkla' olduğunu iddia ettiler

Saldırıya karşılık verildiği sırada "yanlışlıkla" 3 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğunun vurularak öldürüldüğünü açıklayan polis, "Açılan ateş sonucu başka bir araçta bulunan bir kız çocuğu vuruldu" dedi.

Sağlık ekipleri, Filistinli kız çocuğunun açılan ateş sonucu ağır yaralandığını ve kısa bir süre sonra olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

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