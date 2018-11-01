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3 yaşında çocuğu olan ebeveynlere tavsiyeler

3 yaş çocuğu inat yaşındadır. Anne ve babayla daha fazla inatlaşır. Peki neler yapılmalıdır? İşte ebeveynlere tavsiyeler…

01 Kasım 2018 Perşembe 21:34
3 yaşında çocuğu olan ebeveynlere tavsiyeler

AİLELERE 3 YAŞ ÇOCUK PSİKOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER

Bu süreçte anne ve babanın çocuğa yaklaşımı çok önemlidir. Özellikle çocuğun psikolojisini anlamak ve ona göre bir davranış sergilemek gerekir.

Kendisine özel bir dünyaya sahip olan çocuğun yapmış olduğu iyi davranışların ödüllendirilmesi, yanlış danışlarda ise sakinliğin korunarak çocuğa davranışının neden yanlış olduğu öğretilmesi gerekir. Özellikle bu süreçte her istediğine evet denilmesi çok yanlıştır. Aileler gerektiğinde de çocuğun isteklerine hayır demelidirler.

Ailenin çocuğa karşı duruşu ne kadar sabırlı, sakin olursa çocuğunda bu zorlu 3 yaş çocuk psikolojisi sürecini atlatması kolaylaşır. Anne ve baban kararlı olması ve birlikte hareket etmeleri önemlidir. Çünkü annenin evet dediğine baba hayır derse çocuğun kafası karışacak ve kolay olana yönelecektir.

Bu süreçte çocuğun ile olan birlikteliği derin bağlar kurması açısından gereklidir. Aile ile birlikte oyun ve aktivite yapması, çocuğu rahatlatacak ve ilişkilerini güçlendirecektir. Özellikle

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 21:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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