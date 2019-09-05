3. Uluslararası Mühendislik Araştırmaları sempozyumu başladı

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen, tüm mühendislik alanındaki deneyimlerin ve gelişmelerin tartışılacağı “3. Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (INERS’19)” alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren 3. Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, her iki yılda bir bu sempozyumu düzenlemek istediklerini belirterek sözlerine başladı.

Sempozyuma 15 farklı başlık altında 10 farklı ülkeden 200’ün üzerinde tam metin geldiğini söyleyen Prof. Dr. Ayhan Şamandar, bunlardan 160 tanesinin bildirilerde sunulmak üzere kabul edildiğini dile getirerek programdaki makalelerin etki değeri yüksek 12 farklı dergide yayımlanacağını sözlerine ekledi. GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli’yi ağırladıkları için de mutlu olduklarını belirten Şamandar, Kutay Kaleli’nin güneş enerjisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşacağına dikkat çekti.

20 teknoloji fakültesi arasında bilimsel yayın bakımından üçüncü olan Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nin birçok başarı elde ettiğine de işaret eden Prof. Dr. Şamandar, ülkemizin kalkınması açısından sempozyumu çok önemsediklerini vurgulayarak programı destekleyen ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, sempozyumun geleneksel ve sürdürülebilir hale gelmiş olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Fen ve mühendislik alanlarının çok önemli olduğunun altını çizen Rektör Çakar, sempozyumu öncekilerden ayıran en önemli hususu, ilk konuşmacının yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yapacağı konuşma şeklinde açıkladı.

Günümüzde iklim değişikliğinin her şeyden öte ve önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çakar, bu süreci en aza indirmek ve geciktirmek üzere radyasyonun etkilerinden ve iklim değişikliği ile oluşabilecek felaketlerden korunabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Ülkemizde en büyük ticari açığın enerji alanından kaynaklandığını belirten Çakar, kendi enerji kaynaklarımızı üretebilmenin, elektrik enerjisi kaynaklarına daha fazla özen göstermenin ve fosil kaynakların tüketilmesini en aza indirmenin önemi üzerinde durdu.

Ülke ve kurum olarak bilim ve teknoloji alanında kısa sürede güzel yol aldığımıza ve ivme yakaladığımıza işaret eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, bilginin ticarileşmesi konusunda ise eksik kalan yaklaşımlarımızın olduğunu ifade ederek sempozyumda emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının sonrasında Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, “Dünya ve Türkiye’de Fotovoltaik Enerjinin Gelişimi” başlıklı sunumuyla sempozyuma katkı sağladı.

Programın öğleden sonraki bölümü, Düzce Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen birçok oturumla devam etti. Oturumlarda alanında uzman yerli ve yabancı konukların katılımıyla mühendislik alanlarındaki geçmiş deneyimleri, yeni gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını içeren bildiriler paylaşılarak bilim, teknoloji ve mühendisliğe dair farklı bakış açıları geliştirildi.