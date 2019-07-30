3. Uluslararası Malazgirt Zafer Kupası Okçuluk Yarışması - Organizasyon, 23-25 Ağustos tarihlerinde Ordu'da yapılacak



ANKARA (AA) - 3. Uluslararası Malazgirt Zafer Kupası Okçuluk Yarışması, Ordu'da düzenlenecek. Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 23-25 Ağustos tarihlerinde Ordu'daki Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirilecek. Yarışma, klasik yay erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapılacak. Bireysel müsabakalarda birincilere bin 500, ikincilere bin, üçüncülere ise 500 lira para ödülü verilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.