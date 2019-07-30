3. Uluslararası Malazgirt Zafer Kupası Okçuluk Yarışması
- Organizasyon, 23-25 Ağustos tarihlerinde Ordu'da yapılacak30 Temmuz 2019 Salı 14:13
ANKARA (AA) - 3. Uluslararası Malazgirt Zafer Kupası Okçuluk Yarışması, Ordu'da düzenlenecek.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 23-25 Ağustos tarihlerinde Ordu'daki Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirilecek.
Yarışma, klasik yay erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapılacak. Bireysel müsabakalarda birincilere bin 500, ikincilere bin, üçüncülere ise 500 lira para ödülü verilecek.
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