3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi Ünye'de başladı

Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği, Çocuk Koruma Merkezlerini Denetleme Derneği, Ordu Üniversitesi Çocuk Koruma Birimi ile Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneğinin partnerliğinde yürütülen kongre Ordu'nun Ünye ilçesinde başladı.

İlçedeki bir otelde Ünye Belediyesinin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen kongrenin açılışında konuşan Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Arık, önemli olanın sorun ortaya çıkmadan meseleye eğilmek ve bu konuda toplumu bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

'Her türlü tedbirleri almaya çalışıyoruz'

Devlet olarak bazı tedbirleri aldıklarını ifade eden Arık, "Bizim devlet olarak yaptığımız şey ailelerin bakamadığı bir çocuk varsa bu çocuğumuzu alıp yuvalarda bakıyoruz ve her türlü maddi desteği veriyoruz. Çocuklarımızın manevi ve ruhsal anlamda gelişimleri için her türlü tedbirleri almaya çalışıyoruz." dedi.

Kongreden çıkacak sonuçlara göre çocukları koruma noktasında yol haritasının belirleneceğini ifade eden Arık, "İnşallah bu kongreler neticesinde çok güzel sonuçlar ortaya çıkar ve çocuklarımızı koruma noktasında elimizden geleni yaparız." diye konuştu.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise "Çocuklar bizim ümit kaynağımız, heyecanımız, neşemiz ve sevincimizdir. Şefkate, sevgiye ve himayeye he zaman herkesten daha fazla ihtiyaç duyan ve hak eden bir kesim. Çocuklar ne kadar sağlıklı ortamlarda yetiştirilirse gelecek nesillerin de o denli sağlıklı şekilde inşa edileceği muhakkaktır." şeklinde konuştu.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar da dünyanın her yerinde masumiyetin simgesi olan çocukları daha fazla yaşamın merkezine koymak gerektiğini söyledi.

Dünyada her yıl 1,5 milyar çocuk şiddete maruz kalıyor

Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Noyan, çocuklara karşı işlenen suçların ihmaller, fiziksel saldırı, duygusal saldırı ve cinsel saldırı olmak üzere dört başlıkta toplandığına dikkati çekti. Kongre Başkanı Prof. Dr. Tolga Dağlı ise çocuk ihmal ve istismarı çalışmaları ile bunun önüne geçilmek için başlatılan çalışmaların sürecini anlattı.

Dünyada her yıl 1,5 milyar çocuğun şiddete maruz kaldığına dikkati çeken Dağlı, "Bu rakam Dünya Sağlık Teşkilatı'nın araştırmalarından ortaya çıkan rakam. Tahmini rakam değil. Ayrıca her 5 kız çocuğundan bir tanesi hayatı boyunca cinsel istismara veya tacize uğruyor." açıklamasında bulundu.

Etkinliğin ilk gün programı konser, kokteyl ve minikler konseri ile sona erdi. Kongre, 3 Ekim'de devam edecek.